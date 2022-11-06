الرياضة

الأخضر يتغلب على آيسلندا بهدف سعود عبدالحميد

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1444 هـ       6 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
تغلب الأخضر السعودي على منتخب آيسلندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن تحضيرات “الأخضر” لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

تقدم منتخبنا الوطني في الشوط الأول عبر الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في الدقيقة “26”، وشهد الشوط الأول خروج قائد الأخضر سلمان الفرج للإصابة، وحل مكانه أيمن يحيى. وفي الشوط الثاني قام المدير الفني هيرفي رينارد بإجراء 5 تغييرات.

وتعد مباراة منتخب آيسلندا رابع مواجهات “الأخضر” الودية في المرحلة الثالثة، ليتبقى بذلك للمنتخب السعودي مواجهة خامسة قادمة أمام منتخب بنما في ختام المرحلة الثالثة.
وقد خاض المنتخب السعودي في المرحلة الحالية قبل لقاء آيسلندا ثلاث مواجهات أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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