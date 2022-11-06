الأخضر يتغلب على آيسلندا بهدف سعود عبدالحميد

جدة- البلاد

تغلب الأخضر السعودي على منتخب آيسلندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن تحضيرات “الأخضر” لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

د26' من ظهير إلى ظهير 🔥

سعود عبدالحميد أول الأهداف ⚽️

السعودية 1 × 0 ايسلندا#السعودية_ايسلندا#SSC pic.twitter.com/iOcqXYJALU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 6, 2022

تقدم منتخبنا الوطني في الشوط الأول عبر الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في الدقيقة “26”، وشهد الشوط الأول خروج قائد الأخضر سلمان الفرج للإصابة، وحل مكانه أيمن يحيى. وفي الشوط الثاني قام المدير الفني هيرفي رينارد بإجراء 5 تغييرات.

وتعد مباراة منتخب آيسلندا رابع مواجهات “الأخضر” الودية في المرحلة الثالثة، ليتبقى بذلك للمنتخب السعودي مواجهة خامسة قادمة أمام منتخب بنما في ختام المرحلة الثالثة.

وقد خاض المنتخب السعودي في المرحلة الحالية قبل لقاء آيسلندا ثلاث مواجهات أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس.