هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظم مبادرة “كات ووك” العالمية

الرياض : البلاد

نظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم، مبادرة “كات ووك” العالمية التابعة لمؤسسة “كاتموسفير”، والتي تعنى بنشر الوعي بأهمية المحافظة على القطط البرية السبعة وتشجع الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم رفاهيتنا الجماعية.

وتسعى الهيئة من استضافتها للمبادرة إلى مشاركة أكثر من 1100 شخص في المشي لمسافة سبعة كيلو مترات في طرقات الدرعية، بهدف رفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية، وهي: “اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، وأسد الجبال”، إلى جانب تشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، حيث تسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

بدوره عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو عن سعادته باستضافة الهيئة لفعاليات مبادرة “كات ووك” التي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات الرياضية والثقافية والاجتماعية والوطنية التي استضافتها الهيئة وحظيت بتفاعل كبير من المجتمع المحلي في الدرعية.

وبين أن الهيئة وفي إطار إستراتيجيتها الشاملة تتبنى تعميق أثر تلك الفعاليات بما يسهم في الارتقاء بالوعي المجتمعي حول الجوانب البيئية والصحية والثقافية على حد سواء، لافتاً النظر إلى أن تلك الجوانب مجتمعة تتكامل في ما بينها لتعزز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.