شاهد.. نابولي يهزم أتالانتا ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي

عزز نابولي من صدارته لمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A” بالفوز خارج قواعده اليوم السبت على أتالانتا بنتيجة 2-1 بالجولة الـ13 من البطولة.



وفي ملعب “جيويس ستاديوم” معقل أتالانتا بمدينة بيرغامو، واصل نابولي تسيده للمسابقة ورفع رصيده إلى 35 نقطة بعيدًا عن أقرب منافسيه بـ8 نقاط.

أتالانتا سجل أولًا من ركلة جزاء للإنجليزي إديمولا لقمان بالدقيقة 19، لكن نابولي أدرك التعادل وتقدّم سريعًا عبر أوسيمين بالدقيقة (23) وإلماس (35).

وفرض نابولي المُلقّب بـ”البارتينوبي” سطوته على الكالتشيو للموسم الحالي 2022-2023 بعد أن وسّع الفارق إلى 9 نقاط مع حامل اللقب ميلان.

كما أن الفريق يسير بخطى جيدة للغاية في دوري أبطال أوروبا بعد أن تأهل في صدارة مجموعته، على حساب ليفربول وأياكس وغلاسكو رينغرز.



شاهد أهداف نابولي وأتالانتا 2-1