بعيداً عن الإنجاب..فوائد مذهلة لحمض الفوليك !

يرتبط حمض الفوليك بالإنجاب، حيث يتناوله النساء الحوامل في الأشهر الأولى من الحمله للوقاية من تشوهات الجهاز العضبي عند الجنين، إلا أن حمض الفوليك ، واحد من الأحماض المهمة للصحة العامة وحتى الصحة العقلية ، ويجب أن يكون ضمن مستويات جيدة في الجسم.
وتتعدد فوائد حمض الفوليك أنه يدعم صحة الجهاز العصبي ويساعد في الوقاية من الأمراض العصبية ومنها الزهايمر والخرف ويحسن وظائف المخ.
كما يساهم حمض الفوليك في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية حيث يعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار ودعم الدورة الدموية .
كما أنه يساعد في السيطرة على نسبة سكر الدم ويقلل من مضاعفات مرض السكري، كما يعمل حمض الفوليك على توهج البشرة وإشراقها ويحمي من الجذور الحرة التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة ، لذا فهو يحارب شيخوخة الجلد ويعالج حمض الفوليك التجاعيد والخطوط الدقيقة ، كما أنه يفتح البشرة ويعالج تلونها ويخفف من أعراض البهاء ، ويعالج حب الشباب ، كما أنه يحفز نمو الشعر ويمنع تساقطه ويحد من ظهو الشيب .