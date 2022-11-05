بعد تفشي الكوليرا في الشرق الأوسط.. إليك طرق الوقاية!

أصبحت الوتيرة المقلقة لتفشي مرض الكوليرا في عدد من البلدان العربية منها سوريا ولبنان ، يثير الفزع والخوف، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرات بشأن الوقاية من الاصابة وسرعة انتشار مرض الكوليرا.
وينتقل المرض بشكل أساسي عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا، والتي من الممكن أن تتواجد في الماء الملوث، ويصبح المرض أشد فتكا عندما يترك بدون علاج فقد يتسبب في وفاة المريض في غضون ساعات .
وتتمثل أعراض المرض في القئ، الغثيان ، الإسهال، الجفاف الشديد، جفاف الفم، انخفاض ضغط الدم ، وقد تتفاقم تلك الأعراض لتتسبب في الوفاة في حالة إهمال المرض وتركه دون علاج.
وتأتي طرق الوقاية من مرض الكوليرا كالتالي:
1/ غسل اليدين بالصابون والماء بشكل متكرر ، وفي حالة عدم توفرهم يستخدم الكحول أو معقم اليدين.
2/ الحرص على تناول المياه الأمن فقط .
3/ تجنب تناول الطعام من الباعة المتجولين والحرص على تناول الطعام الصحي.
4/ غسل الخضروات والفاكهه بشكل جيد عن طريق الماء والخل.
5/ غسل اللحوم والدواجن أيضا بشكل جيد.
كما يمكن الوقاية من مرض الكوليرا من خلال الحصول على لقاحات الكوليرا من الاماكن المعتمدة للقاحات .