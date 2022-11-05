برونزية الكارتينغ في الألعاب السعودية للأمير سعود بن معتصم

الرياض – هاني البشر

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن معتصم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بطل تحدي بورشه في الشرق الأوسط، مشاركته في منافسات الكارتنج ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

وقد أقيم اليوم السبت، السباق الرئيس ضمن دورة الألعاب السعودية في ميدان ديراب، بمشاركة 16 سائقاً، وتمكّن الأمير سعود من إنهاء المسابقة في المركز الثالث بمجموع 126 نقطة، وبفارق 20 نقطة فقط عن صاحب المركز الأول.

وقد توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين على منصة التتويج بعد السباق.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن معتصم آل سعود عن فخره بالوصول إلى منصة التتويج في هذا الحدث الرياضي الكبير، مشيراً إلى أن الهدف الأساس من المشاركة كان الوصول لمنصة التتويج، فالألعاب السعودية هي أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، ومن دواعي الفخر والاعتزاز أن يتم تسجيل اسمي ضمن الفائزين في النسخة الأولى للدورة.

وحول السباق، لفت سموه إلى تعرضه إلى مشاكل ميكانيكية مع بداية الجولة التأهيلية، ما أخره في الترتيب لينطلق في السباق الأول من المركز الرابع عشر، وبعدها أنهاه في المركز العاشر. وأشار سموه إلى أنه تمكّن من إنهاء السباق الثاني في المركز الثالث، ثم واصل تقدمه في السباق الثالث الذي أنهاه ثانياً، كما تمكن من إنهاء السباق الأخير في المركز الثاني أيضاً، ليحصد 126 نقطة منحته المركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة.

وقال سموه: “العودة من المركز الأخير وإنهاء المسابقة في المركز الثالث يعد إنجازاً كبيراً، في ظل المنافسة الكبيرة من جميع المشاركين. فبعد المشاكل الميكانيكية التي تعرضت لها في بداية السباق، تمكنت من العودة مجدداً إلى المنافسة على المراكز الأولى”.