“المركزي السعودي” : الإئتمان المصرفي يسجل ارتفاعًا في قطاع التشييد

الرياض-

كشف تقرير البنك المركزي السعودي “ساما ” ارتفاعًا في قطاع التشييد الخاص بالإئتمان المصرفي، إذ بلغت نسبة الارتفاع 0,7% خلال شهر سبتمبر.

وتشير البيانات الصادرة عن عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن نسبة التغير آخر 90 يومًا خلال “يوليو، أغسطس، سبتمبر” ارتفعت بنسبة 1,4% مقارنةً بـ “مايو، يونيو، أبريل”، في حين أن نسبة الارتفاع الكبرى كانت في المقارنة بين الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 6,5%.

وأظهرت بيانات “ساما” تراجعًا سلبيًا في قطاعات مشابهة، كقطاع النقل والتخزين الذي تراجع بنسبة 11,6% في شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وقطاع التعدين والمناجم الذي انخفض في شهر سبتمبر إلى 1,3% مقارنة بشهر أغسطس من العام الجاري.

وأكد مختصون أن ارتفاع الإئتمان المصرفي لقطاع التشييد كان نتيجةً مباشرة للمشاريع التي تم تدشينها خلال الفترة الماضية،إذ تكاتفت فيها الجهود لارتفاع قطاع التشييد عبر برنامج سكني والشركة الوطنية للإسكان، إضافةً للشركاء من المطورين العقاريين ومن القطاع الخاص.