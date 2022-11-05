الاتحاد الدولي للآيكيدو يسلط الضوء على اجتماع فريزمان بالأمير فهد بن جلوي

الرياض – محمد الجليحي

سلط الاتحاد الدولي للآيكيدو الضوء على مبادرة اللجنة السعودية للآيكيدو المتمثلة بإقامة ملتقى عربي للايكيدو في المملكة خلال شهر فبراير المقبل، ونشر الاتحاد الدولي للايكيدو عبر موقعه الرسمي خبر بعنوان “القمة العربية للايكيدو في فبراير 2023” تم التطرق خلاله لعقد اجتماع هام من قبل رئيس الاتحاد الدولي للايكيدو ويلكو فريزمان في الرياض مع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في المملكة العربية السعودية ورئيس لجنة التعليم في المجلس الأولمبي الآسيوي، وتم خلاله مناقشة التعاون المتبادل بين الاتحاد الدولي للايكيدو والمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز موطئ قدم ووجود للآيكيدو في العالم العربي من خلال تنظيم قمة عربية للاتحاد الدولي للايكيدو في شهر فبراير 2023 في الرياض.

ممتدحاً دور رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع في فكرة إنشاء اتحاد آيكيدو عربي لأعضاء الاتحاد الدولي للايكيدو الحاليين والمستقبليين في المنطقة حيث يسهم ذلك في تطور هذه الرياضة في الدول العربية.

الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الدولي للايكيدو الهولندي ويلكو فريدمان حضر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية الذي أقيم الأسبوع الماضي بمدينة الرياض وأبدى إعجابه الكبير بهذه الدورة وبما شاهد من إمكانات رياضية رائعة في المملكة، مشيداً بالتطور الكبير للمملكة في كافة المجالات بشكل عام والجانب الرياضي بشكل خاص.