الأهلي يحصد ذهبية “الطائرة” للرجال… والهلال بطل “كرة الصالات” للسيدات بالألعاب السعودية

الرياض – هاني البشر

تّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات ألعاب القوى، التي انطلقت اليوم في نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

**ألعاب القوى

اختتمت اليوم سباقات 110متر حواجز، و100 متر، ورمي الرمح، والوثب الطويل، ودفع الجلة، وحلّق عبدالله محمد بذهبية سباق 100 متر تلاه محمود إبراهيم في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء أحمد مجرشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 110 متر حواجز، حصد اللاعب عطيه الشمراني المركز الأول الميدالية الذهبية، تلاه شاكر السالم في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء منير الهاشم في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي الجلة، حصد اللاعب محمد تولو الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه اللاعب علي آل مبارك في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ اللاعب أمين العرادي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي مسابقة الوثب الطويل، فاز اللاعب حمود علواني بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه أحمد مرزوق في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء اللاعب عبدالرحمن شراحيلي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي مسابقة رمي الرمح، حلّق اللاعب علي آل عبد الغني بالميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه وليد الحمد في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم مرتضى الحمد في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب الأمير فهد بن جلوي، الدكتور حبيب الربعان، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

**كرة قدم الصالات للسيدات

كما توّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشار سمو نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، اليوم الفائزات بمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات، التي اختتمت اليوم في صالة جامعة الملك سعود.

وحصد نادي الهلال ذهبية المسابقة بعد فوزه على فريق اليمامة بنتيجة 3-2 بعد التمديد لوقت إضافي، وحقق فريق الشباب المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق النصر 4-3. وتوّج اللاعبات الفائزات إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار، أ. أضواء العريفي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأ. لمياء بنت ابراهيم بن بهيان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

**المبارزة

توّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريهام بنت سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز، الفائزين والفائزات في منافسات المبارزة التي تواصلت لليوم الثاني في نادي الرياض، وفي منافسات سلاح الإيبيه للسيدات، حصدت اللاعبة فوزية الخيبري الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة ندى عابد في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلت اللاعبتان شوق الجزار ودانة القاسم في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الذهب لليوسف في نهائي #النور 🥇 البطل حسن اليوسف يحصل على ذهبية #المبارزة – سلاح الشيش بعد تفوقه على زميله في نادي النور مهدي القروص 🤺#دورة_الألعاب_السعودية | #بيننا_أبطال | @AlNoor_SC pic.twitter.com/LrGav3wuhF — دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) November 5, 2022

وفي منافسات سلاح الشيش للرجال، حصد اللاعب حسن اليوسف المركز الأول والميدالية الذهبية تلاه اللاعب مهدي القروص في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء اللاعبان علي آل بنعلي، ومحمد الدخيل في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة ريهام بنت سيف الإسلام، أ. أحمد الصبّان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، وأ. محمد بو علي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

**الكرة الطائرة

وسط حضور جماهيري غفير ضجت به الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حسم النادي الأهلي الميدالية الذهبية لمسابقة الكرة الطائرة للرجال بعد فوز مثير على نادي الهلال بنتيجة 3-2، ليتصدر لاعبو الأهلي منصة التتويج ويأتي الهلال في المركز الثاني، وحصد فريق الاتحاد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد فوزه على فريق الابتسام بنتيجة 3-0. توّج الفائزين أ. خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وأ. سعد العتيبي نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وأ. أحلام العمري عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، أقيمت مباراتان ضمن منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث فاز نادي الجوف على نادي المدينة بنتيجة 59 – 14، كما فاز نادي جدة على نادي جازان 67 – 27.