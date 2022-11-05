الرياضة

الأمير فهد بن جلوي يتوّج الفائزين بمنافسات الرماية ضمن الألعاب السعودية 2022

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1444 هـ       5 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين بمسابقة مسدس ضغط الهواء 10 م، ضمن منافسات الرماية في دورة الألعاب السعودية 2022.

وتقام منافسات الرماية في ميدان تدريب الرماية بالأمن العام وتستمر حتى يوم غد الأحد، وحصد اللاعب عطالله ندى العنزي، الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء اللاعب محمد بن مانع العمري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل اللاعب علي محمد الغامدي، منصة التتويج بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقد انطلقت صباح اليوم منافسات دور المجموعات في كرة الطاولة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما انطلقت مرحلة التصفيات للرجال والسيدات في منافسات الكاراتيه في صالة جامعة الملك سعود، لأوزان 60 كجم و67 كجم للرجال، ووزن مفتوح للسيدات.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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