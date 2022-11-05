الدولية

اختفاء مروحية على متنها سبعة أشخاص في جنوب إيطاليا

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1444 هـ       5 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

روما : وكالات

اختفت مروحية تتبع شركة خاصة وعلى متنها سبعة أشخاص من على شاشات الرادار في جنوب إيطاليا اليوم السبت.

وأعلنت فرقة الإطفاء على تويتر أن عمال الإنقاذ يبحثون عن المروحية في منطقة أبريتشينا القريبة من مدينة فوجا في بوليا.

وشاركت مروحية عسكرية أيضا في عملية البحث.

وقال المسؤولون إن المروحية المفقودة طراز ايه 109، وتستخدم في الطيران المدني والعسكري.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن السبعة أشخاص الذين كانوا على متن المروحية هم خمسة ركاب واثنان هم طاقم الطائرة. وأقلعت المروحية من جزر تريميتي في الصباح.

ibrahim

كتب بواسطة

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