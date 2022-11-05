إصابة ميسي قبل كأس العالم 2022 تثير “ذعر” الأرجنتين

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت في بيان رسمي، إصابة ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة لوريان الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي.

وأثار بيان باريس سان جيرمان بشان إصابة ميسي ذعر جماهر منتخب الأرجنتين، بالنظر إلى تبقّي أقل من أسبوعين على انطلاقة كأس العالم قطر 2022.

وجاء في البيان أن ميسي (35 عامًا) يعاني من إصابة في أوتار عرقوب القدم. وعليه سيغيب عن مباراة لوريان احترازيًا لعدم تفاقم الإصابة قبل المونديال.

وتلعب الأرجنتين -وصيفة نسخة 2014- في إطار المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022 إلى جانب بولندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية.

ويقدّم ميسي موسمًا جيدًا رفقة باريس سان جيرمان بتسجيله 12 هدفًا في كل المسابقات، إضافة إلى تقديم 14 تمريرة حاسمة إلى زملائه.