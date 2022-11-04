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خادمُ الحرمينِ يأمرُ بترقية وتعيين 161 قاضياً بوزارة العدل

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1444 هـ       4 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أصدرَ خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدِ العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية وتعيين 161 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي .

وأكدَ معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادمِ الحرمين الشريفين وسمو وليِّ العهد – حفظهما الله – بمرفق القضاء، سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يَجزيَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفِّق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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