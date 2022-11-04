الهلال بطلاً للكرة الطائرة للسيدات ضمن الألعاب السعودية 2022

الرياض – هاني البشر

توّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشار سمو نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزات بمنافسات الكرة الطائرة للسيدات التي اختتمت منافساتها اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

ووسط مؤازرة جماهيرية كبيرة، أحرز فريق الهلال الميدالية الذهبية لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات، بعدما الفوز المثير في المباراة النهائية على فريق الاتفاق 3-2، فيما تمكّن فريق العنقاء من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث على فريق الفيصلي 3-1، وتوّج الفائزين إلى جانب صاحبة السمو الأميرة دليّل بنت نهار، أحلام العمري، عضو الاتحاد السعودي لكرة الطائرة ورئيسة اللجنة النسائية.