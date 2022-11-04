الأخضر يرفع استعداده لمواجهة آيسلندا ضمن تحضيراته لكأس العالم

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي. ويستعد “الأخضر” لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا بعد يوم غدٍ الأحد على استاد محمد بن زايد – أبوظبي.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، واصل اللاعب “صالح الشهري” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، انتظم الثنائي “سلطان الغنام، وناصر الدوسري” في معسكر الأخضر يوم أمس الخميس، واكتفيا اليوم بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. ويواصل “الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الإمارات”.