الرياضة

الأخضر الأولمبي جاهز لمواجهة سوريا بالتكتيك

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1444 هـ       4 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الجمعة تدريباته في جدة، استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.

 

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سيفتتح مبارياته ضمن دور المجموعات من البطولة بمواجهة منتخب سوريا بعد غدٍ الأحد المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين يوم الأربعاء المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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