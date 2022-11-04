آل الشيخ في مؤتمر إطلاق عروض “WWE”: المملكة أصبحت محط أنظار العالم لاستقطابها أفضل الفعاليات العالمية

الرياض – هاني البشر

تصوير- عثمان الشمراني

أكد معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المؤتمر الاستباقي لعروض”WWE” في موسم الرياض 2022، أنَّ الترفيه في المملكة أصبح محط أنظار العالم، لاستقطابه أفضل العروض العالمية، مبينًا أن قطاع الترفيه متجدد دائمًا، وفوق الخيال، وأنّ موسم الرياض متنوع بفعالياته العالمية التي تهدي المتعة للجميع.

وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى معالي المستشار كلمة رحب فيها بالحضور، قائلًا “أهلًا وسهلًا بكم في مؤتمر إطلاق عروض “WWE” في موسم الرياض 2022، منافسات “WWE” العالمية أصبحت جزءًا من موسم الرياض، هذه الرياضة التي يتابعها بحماس ومتعة مئات الملايين حول العالم”.

وأضاف: “اليوم الترفيه في السعودية صار محط أنظار العالم ويضم فعاليات عالمية، وصارت السعودية وجهة تنافس عالميًا في استقطاب أفضل العروض العالمية، وهذا لم يكن ليحدث؛ لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وملهمنا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ المُمكّن الأول لكل هذه المنجزات النوعية التي نعيشها اليوم من ترفيه وتطوير لدارنا الحبيبة”.

وحول اهتمام الهيئة العامة للترفيه بالنزالات، أضاف آل الشيخ: “أنجزنا مع “WWE” ثماني فعاليات كبرى، وغدا العالم على موعد مع هذا الحدث بمفاجأة من العيار الثقيل”، مؤكدًا: “يشارك هذا العام النجم الشهير لوجان بول الذي يتواجد في المملكة لأول مرة.. وسيكون جزءا من الكراون جول.”

وأشار معاليه إلى دور قطاع الترفيه بقوله “مع الترفيه في المملكة راح نشوف كل يوم شيء جديد ومفاجآت جديدة فوق الخيال، ومستمرون في تطوير صناعة الترفيه”، لافتًا إلى أن “موسم الرياض متنوع بفعالياته العالمية ليهدي المتعة للجميع”، مختتمًا حديثه بعبارة “أنا أكثر واحد متحمس لمنافسات الغد.. أدعو الجميع للاستمتاع بهذا الحدث”.

وضمن فعاليات المؤتمر، الذي جاء استباقًا لنزال “”WWE CROWN JEWEL الذي يجمع غدًا في مرسول بارك بطل “WWE” رومان رينز ضد لوجان بول، أهدى فريق “”WWE حزام ولقب البطولة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، إذ علق عليه بقوله: “كنت أبغى آخذه من الحلبة مو هنا”.