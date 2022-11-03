وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يبحثان التعاون الأمني

الرياض – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض أمس (الأربعاء)، وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة كاسيفيسو اناثان شانموجام. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضره من الجانب السنغافوري سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج شاو مينج، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.