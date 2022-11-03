«نيوم» توسع استثمارات تطوير صناعة التنقل الجوي

تبوك – البلاد

أعلنت نيوم عن دخولها باستثمار بقيمة 175 مليون دولار في شركة فولوكوبتر، الرائدة في حلول التنقل العمودي بالمركبات الكهربائية، وذلك ضمن شراكتها الإستراتيجية مع الشركة ومساعيها للاستحواذ على حصة كبيرة فيها، إلى جانب توطين الخبرات والابتكار في هذا القطاع.

وتسعى نيوم من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع المركبات الكهربائية الطائرة عمودية الإقلاع والهبوط، بما يعزز ريادتها في ابتكار حلول التنقل المستقبلية، وتطوير صناعة النقل الجوي المتقدمة في المملكة، وفقاً لاستراتيجية قطاع التنقل. كما تُعد تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، الهادفة إلى تقديم خدمات التاكسي الجوي الكهربائي في نيوم، بما يسهل الربط بين مناطقها المختلفة، بما فيها “ذا لاين” و”أوكساچون” و”تروجينا”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”نيوم” المهندس نظمي النصر: “إن هذا الاستثمار يأتي انسجاماً مع توجيهات سمو ولي العهد، وتجسيداً لطموحات نيوم في تحقيق الاستدامة، ورسم مستقبل البشرية الجديد، عبر إنشاء أول منظومة تنقُّل مستدامة عامة ومتكاملة وسلسة على مستوى العالم، وتعريف البشرية على نموذج جديد للتنقل، وهو نموذج صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الضارة 100%، ويعتمد التنقل فيه على المركبات العمودية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

ومن خلال التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، ستحول نيوم وفولوكوبتر فكرة التنقل الجوي عبر سيارات الأجرة إلى حقيقة يومية لسكان نيوم وزوارها”.وأضاف أن “تفعيل نيوم لشراكاتها الإستراتيجية مع الشركات الرائدة عالميّاً يسهم في تحقيق رؤيتها بأن تكون مُسرِّعة للتقدم وقيادة التطور، ليس فقط بما يخدم مصالح نيوم والمملكة، بل بما يخدم البشرية أيضاً”.من جهته، عدّ الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر ديرك هوك أن العالم يشهد للمرة الأولى دمج نظام eVTOL لخدمات الهبوط والإقلاع الكهربائي بأنظمة التنقل والبنية التحتية لمنطقة يتم بناؤها من الصفر. وقال: “إننا أمام نموذج جديد لمفهوم التنقل الجوي عبر المناطق الحضرية، نَهْجٌ سيعزز جودة الحياة والاستدامة البيئية، وشراكتنا مع نيوم ستجعلنا أحد رواد توفير تقنيات التنقل الجوي الأكثر تقدماً في العالم”.