محافظ جدة يرأس اجتماع مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، محافظ جدة، اليوم بمقر المحافظة، الاجتماع التنسيقي لإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الثانية، بحضور معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ووكيل وزارة الثقافة للخدمات المشتركة فراس التركي، ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي .

واطلع سموه خلال الاجتماع على شرح موجز عن العروض الافتتاحية، والأنشطة والفعاليات السينمائية، والمبادرات المجتمعية، والندوات وورش العمل في المهرجان، الذي سيقام بمدينة جدة في الفترة من ١ – ١٠ ديسمبر القادم، في فندق الريتز كارليتون، إضافة لعدد من المواقع الأخرى .

ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما، والالتزام بتقديم المملكة كوجهة ومساهم رئيس في صناعة السينما الدولية، لحرصه على استقطاب المبدعين من المواهب الشابة، فيما سيعرض أكثر من ١٠٠ فيلم من جميع أنحاء العالم (أكثر من ٣٩ دولة)، إضافة إلى ١٢٠٠ ضيف من صُناع المحتوى ووسائل الإعلام .