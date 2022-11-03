درجت المملكة على دعم العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في التعافي الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية بالدول العربية، وهو ما أكد عليه سمو وزير الخارجية خلال مشاركته في القمة العربية، مؤكدا أن التحديات تحتم على الجميع تكثيف التنسيق والتشاور داخل البيت العربي، ونبذ الخلافات مع تغليب المصالح المشتركة وتوحيد الصف لمواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وتجاوزها.

وتظل المملكة رمانة ميزان السياسية والاقتصاد بالمنطقة لما تتمتع به من ثقل دولي كبير يمكنها من المساهمة في حلحلة القضايا السياسية بدبلوماسية، وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لترسيخ أسس التعاون والشراكة لتحقيق رفاهية الشعوب، وإبعادها من شبح الأزمات، إذ تقف المملكة في وجه من يريدون التوسع والهيمنة على حساب الآخرين، وتسعى دوما لتوفير أفضل الظروف لجميع الدول الشقيقة من أجل البناء والتنمية وتعزيز الأمل بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة وأجيالها القادمة.

وتأتي استضافة المملكة للقمة المقبلة انطلاقًا من حرصها على ديمومة التعاون القائم بين الجميع بكافة الأصعدة؛ ولإكمال مسيرتها في تحقيق التوافق حول القضايا المصيرية التي تهم دول وشعوب العالم العربي وإبراز الدور الفاعل لتضامن الدول العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.