القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار باينق

البلاد : متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا إعصار باينق الذي ضرب عدة مناطق في بلاده.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ إعصار (باينق) الذي ضرب عدة مناطق في أنحاء البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا إعصار باينق الذي ضرب عدة مناطق في بلاده.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ إعصار (باينق) الذي ضرب عدة مناطق في أنحاء البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.