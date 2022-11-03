«الصفقة الماسية»: 6 ملايين ريال لأول 300 مشترٍ

جدة – البلاد

في مفاجأة من العيار الثقيل، طرحت مجموعة الصفقة الماسية العقارية تنفيذ ألف شقة سكنية للتمليك على أحدث وأرقى المواصفات السكنية في عدد من أحياء محافظة جدة. وقد رصدت المجموعة مبلغ 6 ملايين ريال نقداً لأول 300 مشترٍ حيث يحصل كل زبون على خصم قيمته 20 الف ريال ، وذلك بمناسبة احتفالات المجموعة بافتتاح فرعها الثالث عشر في المنطقة الغربية، وتحفيزاً للذين يرغبون في امتلاك منزل أحلامهم.

من جهة ثانية، وقعت مجموعة الصفقة الماسية العقارية في جدة أكثر من 20 تحالفاً عقارياً ومالياً مع شركات ومؤسسات وبنوك محلية في المنطقة الغربية، وتتجه لافتتاح فروعها في عدد من مدن المملكة والخليج العربي.

وقد أشاد رجل الأعمال والمطور العقاري ثامر بن محمد المعشي في هذا الإطار بالدور الرائد والجهد الكبير الذي تضطلع به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، والقطاع الخاص، في تهيئة المناخ الاستثماري، والآفاق التي تتيحها الدولة وقيادتها الرشيدة أمام قطاع المقاولات والتشييد، والتسهيلات التي تقدمها بسخاء ليؤدي دوره على أكمل وجه في إنفاذ رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع، ما يتيح تمكين المواطنين من تملك مساكنهم.

وأوضح المعشي أن الفرع الثالث عشر سيطبق ذات الخطة التي التزمت بتطبيقها (الصفقة الماسية) في فروعها السابقة والتي تشتمل على سعودة كافة العاملين بالمجموعة في كل الفروع، وكذلك تقديم تسهيلات خاصة بأسر شهداء الوطن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تقديراً لتلك الشرائح في مجتمعنا السعودي التي ينبغي – تقديراً لظروفها – أن تحظى بالدعم والرعاية، تأسياً بما تبذله الدولة وقيادتها الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة التي تليق بمن ينتمي لهذا الوطن الشامخ المعطاء.