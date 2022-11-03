الخريف يلتقي بالطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا

الرياض : البلاد

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في مدينة سيدني، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة أستراليا.

وعرض نائب رئيس جامعة سيدني الدكتور شاين جريفين، خلال اللقاء أبرز برامج الجامعة والمرافق التي تضمها، كما قدم نبذة حول تاريخها وما تقدمه للطلاب السعوديين لتيسير رحلتهم الدراسية وتقديم تجربة تعود عليهم وعلى المملكة بالنفع.

وأكد الخريف خلال كلمته للطلاب أن المملكة تعول الكثير على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، حيث تستهدف المملكة من خلال برامج الابتعاث أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميًا في كل المجالات.

وأضاف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تهتم بالعنصر البشري، وتعد الكوادر البشرية المؤهلة أحد أهم مستهدفاتها، وتحرص على تنمية المواهب الوطنية والمحافظة عليها.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت بشكل كبير على بناء قطاع صناعي يكون للقدرات البشرية الوطنية مكانة ودور فاعل فيه، مؤكدًا بأن العمل الإبداعي هو ما يصنع الفرق ويحقق المستهدفات المطلوبة.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لدولة أستراليا التي تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في المدة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.