إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق بإطلاق نار

إسلام آباد : وكالات

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، في إطلاق نار استهدف أنصاره في إقليم البنجاب، في حادثة وصفت بأنها “محاولة اغتيال”.

وقالت قناة “العربية” إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي، حين فتح مسلح النار على موكبه مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في قدمه، وكذلك إصابة بعض من أنصاره. وقال مسؤول حزبي إن خان أصيب في قدمه، ولم يصب بجروح خطيرة، فيما قال مساعد عمران خان إنه تم قتل أحد مهاجمي الموكب، وإلقاء القبض على آخر.

فيما قال المسؤول الحزبي أسد عمر لـ”رويترز”: “فتح رجل النار من سلاح آلي وأصيب عدة أشخاص. كما أصيب عمران خان”، ونُقل خان إلى المستشفى.

وقالت صحيفة “داون الباكستانية”، اليوم الخميس، إن مسلحا فتح النار على السيارة التي كانت تقل خان، وسط أنصاره، بمدينة وزير أباد، في إقليم البنجاب.

وقالت وسائل إعلام محلية أن عمران أصيب في ساقه، ونشرت صورا أولية أظهرت بعض الأشخاص وهم يجلون رئيس الوزراء السابق من المكان.