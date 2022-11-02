وزارة الدفاع و “سدايا” تُوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية

الرياض : البلاد

وقّعت وزارة الدفاع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون بين الطرفين في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الحلول وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية الذكية والآمنة.

وقّع مذكّرة التفاهم عن وزارة الدفاع معالي مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وعن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي.

وتدعم “سدايا”بموجب الاتفاقية، وزارة الدفاع بالخدمات الاستشارية التقنية في مجال إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم استشارات في حلول وتقنيات بناء مستودع البيانات وفي مجال ترحيل البيانات، ومشاركة البيانات التي تُسهم في رفع مستوى خدمات الوزارة.

وتضمّنت المذكرة، تقديم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتدريب لمنسوبي وزارة الدفاع في مجال البيانات، وبحث سبل الارتباط ببعض الأنظمة التي تساعد الوزارة على تقديم خدمات إلكترونية، كما تتضمن مذكرة التفاهم مشاركة وزارة الدفاع في المؤتمرات والملتقيات والندوات ذات العلاقة بالأنشطة التي تقيمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.