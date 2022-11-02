مشاريع لصناعة مدن صديقة لذوي الإعاقة

الدمام ـ حمود الزهراني

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، عدداً من مشاريع الوصول الشامل لتحقيق مستوى نموذجي في حاضرة الدمام؛ بهدف رفع مستوى رضا المواطنين وتقوية البعد الإنساني، وجعل المدن أكثر ملاءمة لجميع فئات المجتمع وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك تفعيلاً لبرامج جودة الحياة وإستراتيجيتها لصناعة المدن الصديقة من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية لعناصر البيئة العمرانية.

وأعدت الأمانة مشروعا للدراسات والتصاميم والأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل للحاضرة؛ لتصبح مدنها صديقة لذوي الإعاقة، وذلك ضمن ثلاث مراحل لتنفيذ مشاريعها، بدأتها بإعداد دراسة مسحية لحاضرة الدمام لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم وأولوياتهم، والمرحلة الثانية إعداد (11) دليلاً استندت على معايير وأدلة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والذي تناول متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة من ذوي الإعاقة الحركية، والبصرية، والسمعية، والعقلية، وكبار السن، والأطفال، من أهمها دليل الوصول الشامل للمنشآت الفندقية والإيوائية، وكذلك دليل الوصول الشامل والمنشآت الصحية الصناعية القضائية والأمنية، إضافة إلى المناطق الترفيهية ومرافق النقل.

وتضمّنت المرحلة الثالثة إعداد التصاميم التفصيلية وتنفيذ مشاريع الوصول الشامل لثلاث مواقع بالحاضرة تمثلت في المنطقة المركزية بالدمام، وطريق الخليج العربي، والواجهة البحرية بالخبر، إلى جانب أعمال التنفيذ من خلال تهيئة معابر المشاة من خلال عمل منحدرات للأرصفة، ووضع اللوحات الإرشادية واللافتات، وتخصيص مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى وضع الإشارات الضوئية والصوتية للتنبيه،ذلك بتطبيق معايير الوصول الشامل في مشاريع الواجهات البحرية والحدائق وممرات المشاة، إضافة إلى مشروع المنطقة المركزية بالدمام، الذي يمتد من شارع الملك عبد العزيز شمالاً إلى شارع الملك سعود بن عبد العزيز جنوباً، ومن شارع الحادي عشر شرقاً إلى الشارع الرابع عشر غرباً، من حي الدواسر، تم خلاله مراعاة تطبيق معايير الوصول الشامل من خلال توفير مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وضعاف البصر.