“فيصل التخصصي” ينجح في نقل وزارعة قلب من متبرع في الإمارات إلى مريض في الرياض

الرياض : البلاد

تمكن فريق طبي متخصص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع في الإمارات وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وذلك خلال وقت قياسي حيث جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية “حياة” في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.

وقام الفريق الطبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بالسفر إلى دولة الإمارات، حيث أجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفي خلال 40 دقيقة وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي و وصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات و 20 دقيقة.

وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث أجريت عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً وتكللت بالنجاح.