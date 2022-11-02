فيديو.. بايرن ميونيخ يهزم الإنتر ويعبر بالعلامة الكاملة

اختتم بايرن ميونيخ الألماني دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بالعلامة الكاملة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على إنتر ميلان الإيطالي 2-0.

وفي ملعب “أليانز أرينا” سهرة الثلاثاء، تمكّن بايرن ميونيخ من تسجيل هدفين عبر الألماني بنيامين بافارد بالدقيقة (32) والكاميروني ماكسيم تشوبو موتينغ (72).

وصعد بايرن ميونيخ إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرًا للمجموعة الثالثة ورافقه إنتر ميلان بـ10 نقاط.. في حين انتقل برشلونة للعب في الدوري الأوروبي.

وجاء الترتيب النهائي للمجموعة: بايرن ميونيخ بالمركز الأول (18 نقطة) ثم إنتر ميلان (10 نقاط) وفي المركز الثالث برشلونة (7 نقاط) وأخيرًا فكتوريا بلزن (0 نقاط).

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان 2-0