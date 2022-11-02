المرأه صحة و عافية

طريقة عمل غموس الهوت شوكلت

نيفين عباسaccess_time8 / ربيع الآخر / 1444 هـ       2 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

غموس صلصة الشوكولاتة الساخنة المكونة من 4 مكونات تقدم مع البسكويت والفواكه

المقادير اللازمة

جبنة كريمية طرية
1 كوب مزيج الكاكاو الساخن
كريمة المارشميلو
كريمة مخفوقة
مارشميلو صغيرة للتزيين (اختياري)

طريقة العمل

اخفقي جبنة الكريمة حتى تصبح ناعمة لمدة 2-5 دقائق
اخلطي ببطء معها مزيج الكاكاو الساخن حتى يتجانس مزيج الكاكاو الساخن
حافظي على سرعة الخلاط على سرعة منخفضة وأضيفي كريمة المارشميلو واخلطي حتى يتجانس
أضيفي الكريمة المخفوقة ثم استخدمي ملعقة لطي المكونات معًا برفق
انقلي غموس الشوكولاتة الساخنة إلى وعاء التقديم وزينها (اختياري)

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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