طريقة عمل غموس الهوت شوكلت

غموس صلصة الشوكولاتة الساخنة المكونة من 4 مكونات تقدم مع البسكويت والفواكه

المقادير اللازمة

جبنة كريمية طرية

1 كوب مزيج الكاكاو الساخن

كريمة المارشميلو

كريمة مخفوقة

مارشميلو صغيرة للتزيين (اختياري)

طريقة العمل

اخفقي جبنة الكريمة حتى تصبح ناعمة لمدة 2-5 دقائق

اخلطي ببطء معها مزيج الكاكاو الساخن حتى يتجانس مزيج الكاكاو الساخن

حافظي على سرعة الخلاط على سرعة منخفضة وأضيفي كريمة المارشميلو واخلطي حتى يتجانس

أضيفي الكريمة المخفوقة ثم استخدمي ملعقة لطي المكونات معًا برفق

انقلي غموس الشوكولاتة الساخنة إلى وعاء التقديم وزينها (اختياري)