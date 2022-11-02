طريقة عمل شوكلت لافا كيك بزبدة الفول السوداني

وصفة مثالية لمحبي الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني

المقادير اللازمة

1/2 كوب رقائق شوكولاتة نصف حلوة

1/2 كوب رقائق شوكولاتة حلوة ومره

1/2 كوب زبدة مملحة طرية

3 بيضات كبيرة

1 صفار بيض كبير

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/3 كوب سكر بودرة

1/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/2 كوب زبدة فول سوداني

طريقة العمل

يسخن الفرن مسبقًا إلى 425 درجة فهرنهايت

رشي 6 قالب مافن برذاذ الخبز واتركيه جانبًا

ذوبي الشوكولاتة والزبدة

ضعي الشوكولاتة جانباً لتبرد قليلاً حوالي 10 دقائق

يضاف البيض وصفار البيض والفانيليا إلى وعاء ثم يخفق حتى يتجانس البيض ويصبح الخليط ناعمًا

يضاف السكر البودرة والدقيق إلى وعاء ثم يطوى ويمزج برفق بملعقة حتى تختفي أي كتل جافة

في كل تجويف من المافن المحضر املأي حتى المنتصف بالخليط

ضعي ملعقة كبيرة ممتلئة من زبدة الفول السوداني في وسط كل تجويف

ثم أضيفي الخليط المتبقي واملأي كل تجويف إلى الأعلى

اخبزيها لمدة 12 دقيقة أو حتى يبدو السطح جافًا وصلبًا

اتركيها ترتاح لبضع دقائق

ثم غطي صينية المافن بورقة خبز واقلبيها بحذر

تنقل إلى أطباق فردية

قدميها على الفور