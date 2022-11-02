شاهد.. توتنهام يهزم مارسيليا بصعوبة ويتأهل في الصدارة

حسم توتنهام هوتسبير الإنجليزي صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه سهرة الثلاثاء خارج ميدانه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي 2-1.

وصعد توتنهام إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرًا عن المجموعة الرابعة، برفقة نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني الذي جاء في الوصافة.

أقيم اللقاء في ملعب “أورانج فيلودروم” معقل مارسيليا، وتقدّم أصحاب الأرض أولًا عن طريق الكونغولي مبيمبا بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بعد الاستراحة بـ9 دقائق تعادل الفرنسي كليمنت لينغليه لتوتنهام من ضربة رأس بالدقيقة 54 إثر تمريرة حاسمة من الكرواتي إيفان بيريسيتش.

التعادل كان سيعني أن توتنهام سيتأهل في وصافة المجموعة خلف فرانكفورت، لذلك ضغط “سبيرز” وسجّل هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

وأحرز هدف الفوز وضمان الصدارة لصالح توتنهام هوتسبير، متوسط الميدان الدنماركي، إيميل بيير هويبيرغ، في الدقيقة الخامسة بعد التسعين.

الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة من دوري الأبطال

1- تـوتنـهــام (11 نقطة)

2- فرانكفورت (10 نقاط)

3- لــشبونــة (7 نقاط)

4- مارسيـليـا (6 نقاط)

شاهد ملخص مباراة توتنهام ومارسيليا 2-1