شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وفكتوريا بلزن 4-2

أنهى برشلونة الإسباني مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 في المركز الثالث، بعد الفوز على فكتوريا بلزن 4-2 الثلاثاء.

وانتصر برشلونة على فكتوريا بلزن برباعية في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، لينتقل النادي الكاتالوني إلى المنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وصعد بايرن ميونيخ الألماني في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة) من 6 انتصارات، وتلاه إنتر ميلان الإيطالي بواقع 10نقاط في الوصافة.

وخرج برشلونة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، حيث فشل في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني.

سجّل رباعية برشلونة ضد فكتوريا بلزن كل من ماركوس ألونسو بالدقيقة (5) وفيران توريس (44 و 54) واختتم أخيرًا الناشئ بابلو توريس (75).

شاهد أهداف برشلونة وفكتوريا بلزن 4-2