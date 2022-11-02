” جدة يونايتد” يحصد الميدالية الذهبية في سلة السيدات بالألعاب السعودية

جدة- محمود العوضي

توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشار سمو نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، فريق جدة يونايتد، الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة للسيدات.

وقد حصد فريق جدة يونايتد المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة المليون ريال في منافسات الكرة السلة للسيدات بعد تغلبه على نظيره الوحدة 50-42 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة نادي الهلال ضمن مسابقات دورة الألعاب السعودية 2022.

وشهدت المواجهة ريمونتادا من قبل سيدات جدة يونايتد بعد تأخرهن في النتيجة بفارق 9 نقاط، لكنهن تمكنَّ من اللحاق بالنتيجة، وإنهاء اللقاء لمصلحتهن، وتحقيق الفوز في نهاية المباراة بفارق 8 نقاط.

وكان فريق جدة يونايتد قد حقق الفوز في الدور الأول في مبارياته الثلاث على فرق ” الشعلة والرياض والنصر” ثم تخطى فريق الاتحاد في الدور نصف النهائي، قبل فوزه بالميدالية الذهبية اليوم.