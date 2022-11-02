توثيق العلاقات بين طالبات دول مجلس التعاون

الرياض ـ البلاد

تُنظّم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان وبمشاركة عدد من جامعات ومؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والخليجي، ابتداءً من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري في قاعة المؤتمرات بالجامعة.

ويهدف الملتقى إلى توثيق العلاقات الأخوية بين طالبات دول مجلس التعاون، وتوطيد أواصر التعاون بينهم من خلال التواصل المعرفي والحوار الهادف؛ واقتراح الحلول التي تسهم في تحقيق رؤية الخليج العربي وأهدافه المستقبلية. وضمن أعمال المؤتمر ستُنفّذ مجموعة من المسابقات والمنافسات التي تدعم المجالين الثقافي والعلمي الذي يستهدفهما الملتقى، وتتمثل في: مسابقات العلوم الإسلامية (القرآن الكريم، الحديث الشريف)، ومسابقات أدبية (الخطابة، الشعر، المساجلة الشعرية)، ومسابقات الفنون والترويج السياحي، المهن والمواهب: الخزف النحت ،الحرف اليدوية، الفن التشكيلي، الأفلام القصيرة، الخط العربي ومسابقة البحث العلمي، ومسابقة المواهب في الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت عميدة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة منيرة المقرن أنّ الملتقى يُعدّ محفلًا علمياً نعمل معاً على توجيهه لتحقيق الرؤى المستقبلية لخليجنا العربي، من خلال دعم الطاقات الشابة، وإبراز المواهب المتنوعة في المجالات الثقافية والعلمية لدى الفتاة الخليجية، وتوثيق صلتها بزميلاتها في التخصص والاتجاهات العلمية والثقافية في جامعات دول مجلس التعاون.” الجدير بالذكر أنّ هذا الملتقى يُعد من الملتقيات الاستشرافية التي تؤكد أهمية تحقيق تطلعات دول مجلس التعاون في أبنائها وبناتها، ودعم الدور الريادي لهم في ترسيخ الإرث الثقافي لدول الخليج، وإسهامهم في التطور العلمي، وتعزيز قدراتهم البحثية والإبداعية.