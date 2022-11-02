تتويج الفائزين في 3 ألعاب رياضية.. سيدات «جدة يونايتد» يتوّجن بذهب كرة السلة في الألعاب السعودية 2022

الرياض – هاني البشر

تّوج الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات رفع الأثقال البارالمبية، التي اختتمت منافساتها مساء أمس، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

وقد أسفرت النتائج عن فوز اللاعب إبراهيم مصطفى البراهيم بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة وزن 72 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب أصيل يوسف هوساوي، ثم اللاعب طارق محمد بالغيث في المركز الثالث والميدلية البرونزية.

وفي وزن 88 كجم للرجال، حصد اللاعب سعيد عبدالعزيز هوساوي الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب يحيي زكريا بواب، ثمّ جاء اللاعب متعب شوعي أبو عرضين في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشار سمو نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، فريق جدة يونايتد، الفائز بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للسيدات، في صالة نادي الهلال.

وقد أحرز فريق جدة يونايتد الميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للسيدات، بعدما تغلب في المباراة النهائية على فريق الوحدة 50-42، فيما تمكّن فريق النصر من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث على فريق الاتحاد55-37.

كما اختتمت منافسات البلياردو التي استضافها مركز بلاك دايموند بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة، وحقق اللاعب حمزه سيد الميدالية الذهبية والمركز الأول لمنافسات الرجال، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية خالد الغامدي، وحلّ مارلون كانيدا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة لارا مبارك الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت اللاعبة ندى الزهراني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّت اللاعبة نجلاء النعيمي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما اختتمت أمس مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات في صالة جامعة الملك سعود، وأسفرت عن تأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز المثير على فريق النصر 5-4، وفي المباراة الثانية، حقق فريق اليمامة الفوز على الشباب 6-2، ليلتقي الهلال مع اليمامة على لقب المسابقة يوم السبت المقبل، فيما يلتقي فريقا النصر والشباب لتحديد صاحب المركز الثالث.

بهدفٍ قاتل في آخر اللحظات 🔥 شوخان نور الدين تقود @Alhilal_SG إلى نهائي كرة الصالات – سيدات في #دورة_الألعاب_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/4x2CIsKlb6 — دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) November 2, 2022

وعلى ملاعب الاتحاد السعودي للتنس، أقيمت أمس مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات التنس، والتي أسفرت عن تأهل اللاعب سعود الحقباني إلى المباراة النهائية لفردي الرجال بعد تغلبه على اللاعب سليمان القاسم، وفي المباراة الثانية، فاز اللاعب عمار الحقباني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على اللاعب راكان القعود.

وفي مسابقة فردي السيدات، تأهلت اللاعبة يارا الحقباني إلى المباراة النهائية بعد فوزها على اللاعبة سارة العبيدان، وفي المباراة الثانية تأهلت اللاعبة لارا بخاري بعد فوزها على اللاعبة زينب العبيدان. ومن المقرر أن تقام المباريات النهائية للرجال والسيدات اليوم.

كما أقيمت أمس منافسات الدور نصف النهائي للاسكواش التي تقام في الأرينا بجامعة الملك سعود، وأسفرت عن تأهل اللاعب محمد آل نصفان إلى المباراة النهائية بعد تخطيه اللاعب عبدالعزيز أبورقة 3-0، وفي المباراة الثانية حسم اللاعب عبدالرحمن مصطفى تأهله للمباراة النهائية بفوزه على اللاعب حسين الصادق 3-0. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث اليوم الخميس.

واختتمت أمس منافسات الدور ربع النهائي للتايكوندو، التي تقام في الأرينا بجامعة الملك سعود بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي والنهائي اليوم الخميس، كما اختتمت أمس منافسات الدور نصف النهائي للكرة الطائرة الشاطئية، التي تستضيفها منطقة المشجعين في النخيل مول، وستقام المباريات النهائية للرجال والسيدات اليوم الخميس.

وعلى ملاعب الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تواصلت مباريات دور المجموعات للكرة الطائرة للرجال والسيدات، وأسفرت منافسات السيدات عن فوز الاتفاق على النهضة 3-0، والفيصلي على النصر 3-0، وفي منافسات الرجال، فاز فريق النصر على الترجي 3-0، وفاز الأهلي على الفيصلي 3-0.

واختتمت أمس منافسات دور المجموعات في الريشة الطائرة التي تقام في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً، وستقام الأدوار النهائية اليوم الخميس. كما تواصلت منافسات السهام والتي تقام بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة ويستضيفها استاد الأمير فيصل بن فهد، ومن المقرر أن تختتم منافساتها اليوم.

وانطلقت أمس منافسات الشطرنج، التي تقام بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة في مركز أركان الرياضي، وتستمر المنافسات حتى يوم 6 نوفمبر المقبل.