الفيصلي يتصدر دوري” يلو”.. والخلود يقتنص نقاط جدة

حائل- خالد الحامد

تربع الفيصلي على صدارة دوري يلو لأندية الأولى، عقب فوزه على مضيفه نجران 1 – 0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، في ختام الجولة العاشرة من المسابقة. سجل للفيصلي البرازيلي كاسيانو في الدقيقة (82) من عمر المباراة.

ليرفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، بينما بقي نجران على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

واقتنص الخلود 3 نقاط ثمينة، بعد عبوره فريق جدة بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في ملعب نادي الحزم بالرس. سجل هدف الخلود جوناثان بالدقيقة(8). بهذا الفوز يرفع الخلود رصيد إلى 13 نقطة، ويبقى في المركز التاسع في الترتيب، فيما تجمد رصيد جدة عند 15 نقطة في المركز السابع.

وفي المدينة المنورة، تعادل فريق أحد على أرضه مع ضيفه الشعلة إيجابياً (1-1). وكان الشعلة السبّاق بالتسجيل عبر كارلوس أنريكي في الدقيقة (60)، وتمكن أحد من التعادل بواسطة فهد مجرشي (70). هذه النتيجة، ذهبت بأحد إلى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، والشعلة للمركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.