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إحباط تهريب أكثر من 1.9 مليون حبة “إمفيتامين” في الرياض

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1444 هـ       2 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (1,935,985) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتعاون مع الجهاز النظير في سلطنة عُمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم ضبطها داخل شحنة مكائن حديدية في مستودع بمدينة الرياض، والقبض على مستقبليها (9) متهمين، منهم (3) مواطنين ومواطن خليجي ومقيم من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

وتم إيقاف جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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