إحباط تهريب أكثر من 1.9 مليون حبة “إمفيتامين” في الرياض

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (1,935,985) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتعاون مع الجهاز النظير في سلطنة عُمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم ضبطها داخل شحنة مكائن حديدية في مستودع بمدينة الرياض، والقبض على مستقبليها (9) متهمين، منهم (3) مواطنين ومواطن خليجي ومقيم من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

إحباط محاولة تهريب قرابة الـ 2 مليون قرصا من مادة الإمفيتامين المخدرhttps://t.co/dqGOcma72O#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/CqPoqL6L2C — صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 2, 2022

وتم إيقاف جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.