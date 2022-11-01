وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور البورصة الأسترالية في سيدني

سيدني : البلاد

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مقر البورصة الأسترالية في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك ضمن أعمال الزيارة الرسمية للوفد السعودي.

ورافق معاليه، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس، كما رافقه عدد من قيادات المنظومة.

واستقبل معاليه الرئيس التنفيذي للبورصة بلير بيتون، حيث قدم عرضًا عن تاريخ البورصة، مستعرضًا خلاله آلية الشراء والتداول، بالإضافة إلى عمل مقارنة عن أبرز الممارسات في البورصات العالمية.

يذكر أن زيارة البورصة الأسترالية تأتي ضمن أعمال الزيارة الرسمية للوفد السعودي لدولة أستراليا؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة، حيث تشمل الزيارة، التي تضم عددًا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي، 4 مدن أسترالية “كانبرا” و”بريزبن” و”برث” و”سيدني”، كما تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.