فيصل بن نواف يدشن معرض إبداع الجوف 2023

سكاكا : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، معرض إبداع الجوف 2023، الذي يُعدّ من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، بمشاركة 70 طالبًا وطالبة للتنافس في عدة مجالات علمية، في مقر المعهد الصناعي الثانوي بسكاكا.

وأشاد سموه بما تحقق من نتائج مميزة لطلاب وطالبات المنطقة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مؤكدًا أن هذا التميز لا يستغرب من أبناء وبنات الوطن، ودليل على شغفهم نحو الريادة والنجاح باهتمام من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، مباركًا للطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم، وكل من أسهم في دعمهم ومساندتهم على هذا الإنجاز الوطني، الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة -أعزها الله- في اكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتجول سمو أمير منطقة الجوف في المعرض المقام، واستمع من الطلبة الموهوبين والموهوبات شروحات لمشاريعهم وابتكاراتهم العلمية، مثمنًا الجهود المبذولة التي ترتقي بهم من إدارة الموهوبين والموهوبات ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع حتى تتجسد أفكارهم بتنافسات عالمية، وتسجل مشاريع أبنائنا الطلبة في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

من جانبه ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، رعاية سمو أمير منطقة الجوف لمعرض “إبداع الجوف 2023″، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تُعد تحفيزًا لتحقيق التنافسية بين الطلاب والطالبات، الذين قدم لهم الوطن الدعم الكبير، ممثلًا في مؤسسة موهبة التي تعد من ضمن أهدافها تحويل أفكار ومشاريع الطلبة إلى أرض الواقع بصناعات تخدم اقتصاد الوطن وتدعمه.

يُذكر أن المعرض سيستمر إلى يوم الخميس المقبل؛ لإتاحة الفرصة لزياته من طلاب وطالبات المدارس، بهدف نشر ثقافة الموهبة والمشاركة في الأولمبياد الوطني والمشاريع العلمية.