فتح باب التقديم على برنامج “التقاء” في الدرعية

الرياض ـ البلاد

وجّهت هيئة الفنون البصريّة، بالتعاون مع هيئة الأزياء، دعوة مفتوحة للفنانين والفنانات للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج إقامة «التقاء» الذي يأتي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي سيُقام خلال المدة من 4 ديسمبر 2022 إلى 28 فبراير 2023 في مساحات «مؤسسة بينالي الدرعية» بالمنطقة الثقافيّة في حي جاكس بالدرعيّة التاريخيّة، ويمكن الفنانين والفنانات الراغبين بالمشاركة في البرنامج تقديم طلباتهم وذلك خلال مدة تسجيل تمتد إلى يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري. وقالت الرئيس التنفيذيّ لهيئة الفنون البصريّة دينا أمين: «نتطلّع إلى استقبال المجموعة الثانية من الفنّانين والمصمّمين في برنامج إقامة «التقاء» في جاكس. لقد تشكّلت الدورة الأولى من مجموعة موهوبة من الفنّانين البصريّين، ومصمّمي الأزياء/المنسوجات، الذين كان من دواعي سرورنا أن نستقبلهم في البرنامج بمدينة الرياض». وسيُخطَر الفنّانون والفنّانات المقبولون في البرنامج في أواخر شهر نوفمبر، الجاري بعد أن تختار لجنة الخبراء المشكلة من هيئة الفنون البصرية وهيئة الأزياء الفنانين والفنانات بناءً على تقييم الطلبات. وتضم اللجنة كلاً من: الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، والرئيس التنفيذيّ لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، والفنانة دانيا الصالح، والمحرّرة الفنية في «French Cliché» إميلي ماران، ومؤسّس المهرجان الدوليّ السنويّ للأزياء والتصوير الفوتوجرافي في هييريس جان بيير بلانك، والفنان المصري جوردن نصّار. ويدير «أثّر» برنامج إقامة «التقاء»، بتنفيذ «مانفيستو»، وقد شهد انضمام قيّمة المعارض تارا الدغيثر، التي ستدعم المقيمين والمقيمات أثناء تطويرهم لممارساتهم الفنيّة، حيث ستتمحور ممارسة تارا الشخصيّة في مجال تنسيق المعارض حول أنماط الإنتاج المعرفيّ المجتمعيّة المرتبطة بالسياق وأساليبها المستمدّة من البيداغوجيا التي تدعوها بـ»المستقبليّة الشعبيّة»، حيث بدورها تستفيد من الطرق الأصلانيّة للمعرفة، وعلاقتها بالتغيّر الثقافيّ لكلّ المبدعين في جميع أنحاء العالم.

ويُوفّر برنامج «الإقامة» للفنّانين البصريّين المحليّين والإقليمييّن والدولييّن، ومصمّمي الأزياء والمبدعين فرصة الحصول على أستوديوهاتهم الخاصّة، ومكانٍ للإقامة، ومنصّة للتفاعل، بالإضافة إلى الانخراط في المناقشات وتبادل الأفكار الإبداعيّة. وسيحصل المشاركون على فرصة استكشاف مجموعة من الثيمات والعمل حولها، بما في ذلك موضوعات مثل: الابتكار والتغيّر والاستدامة، وذلك خلال مدة إقامتهم التي تمتد لثلاثة شهور، وتنتهي بانعقاد الأستوديوهات المفتوحة للمشاركة مع الجمهور المحليّ.