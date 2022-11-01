غدا..  50 لاعبا ولاعبة يتنافسون على ميداليات الشطرنج بدورة الألعاب السعودية

الرياض- غدير الطيار

تنطلق غدا الأربعاء منافسات الشطرنج بدورة الألعاب السعودية، وتستمر حتى السادس من نوفمبر في صالة أركان الرياضية بالرياض، بمشاركة أكثر من 50 لاعبا ولاعبة يتنافسون على ألقاب البطولة.

من جهته، رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي بكل المشاركين، وقال: “سعداء في الاتحاد السعودي للشطرنج ونحن نشارك بدورة الألعاب السعودية الحدث الرياضي الوطني الأكبر، ونحظى في بلادنا ولله الحمد بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للرياضة والرياضيين، مما أنعكس إيجاباً على تحقيق قفزاتٍ نوعية”.

وتابع: “أود أن أشيد بمتابعة سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، وحرصهما الدائم على تفعيل الحركة الرياضية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”.

واختتم رئيس اتحاد الشطرنج: “في اتحاد الشطرنج رؤيتنـا وهدفنا من المشاركة في هذا الحدث الكبير هو اكتشاف مواهب جديدة في رياضة الشطرنج والمساهمة في إنجاح هذا الحدث مع التميز والوصول إلى أفضل إمكانيات كل المشاركين في هذه الدورة، لاسيما أن رسالتنا هي تعزيز إلهام الشباب السعودي من خلال الرياضة وإظهار قدرات المملكة عالمياً في استضافة أكبر الفعاليات، مع كل الأمنيات بالتوفيق وتحقيق النتائج المميزة للاعبين واللاعبات المشاركين”.