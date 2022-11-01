طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

وصفة شوربة البصل الفرنسية مع مزيج من الكريمة والثوم

المقادير اللازمة

كيلو بصل

فص ثوم

4 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب مرق الدجاج

نصف كوب كريمة

ملح

فلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب

شرائح من الخبز الفرنسي المحمص

جبنة بارميزان

طريقة العمل

يقلى البصل والثوم في الزبدة في قدر على النار مع قليل من الملح والفلفل

يضاف إلى القدر الدقيق مع إستمرار التحريك

يضاف مرق الدجاج

يغطى القدر ويترك على النار لمدة 40 دقيقة

تضاف الكريمة وجوزة الطيب

يرفع الخليط من على النار

يقدم مع شرائح من الخبز الفرنسي المحمص بالجبنة في الفرن (تحت الشوايه)