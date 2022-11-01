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طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

نيفين عباسaccess_time7 / ربيع الآخر / 1444 هـ       1 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة شوربة البصل الفرنسية مع مزيج من الكريمة والثوم

المقادير اللازمة
كيلو بصل
فص ثوم
4 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زبدة
4 كوب مرق الدجاج
نصف كوب كريمة
ملح
فلفل أبيض أو أسود
رشة جوزة الطيب
شرائح من الخبز الفرنسي المحمص
جبنة بارميزان

طريقة العمل
يقلى البصل والثوم في الزبدة في قدر على النار مع قليل من الملح والفلفل
يضاف إلى القدر الدقيق مع إستمرار التحريك
يضاف مرق الدجاج
يغطى القدر ويترك على النار لمدة 40 دقيقة
تضاف الكريمة وجوزة الطيب
يرفع الخليط من على النار
يقدم مع شرائح من الخبز الفرنسي المحمص بالجبنة في الفرن (تحت الشوايه)

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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