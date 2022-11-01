تعزيز ودعم هوية الصقارة في المملكة

الرياض ـ البلاد

أعلن نادي الصقور السعودي، عن انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 28 نوفمبر الجاري ، وذلك في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، وليد الطويل أن المهرجان يأتي ضمن جهود النادي لدعم الصقَّارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة، موضحاً أن المهرجان بنسخته الخامسة، يضمَّ مسابقتين رئيسيتين تتمثل في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، ومسابقة مزاين الصقور. وأوضحَ أن مسابقة الملواح تضم أشواطاً تأهيلية ونهائية للملاك والمحترفين السعوديين، وأشواطاً نهائية للملاك والمحترفين الدوليين؛ مشيرًا إلى أن النسخة الخامسة من المهرجان تشهد تقسيم فئة الملاك السعوديين إلى فئتين؛ بهدف رفع مستوى التنافسية بين الصقارين، ودعم الصقارين الملاك والملاك المفتوح، ويكمن الفرق بين الفئتين بأن فئة الملاك يتنافس فيها الصقارون السعوديون الذين يرغبون بالمشاركة بـ 6 صقور فأقل، ويشترط أن يقوم المشارك بتدريب الصقور بصفته الشخصية ولا يشارك في التدريب أو الجوائز شخص آخر، وتضم أشواطاً تأهيلية ونهائية، أما شوط الملاك السعوديين المفتوح فيتنافس فيها الذين يرغبون بالمشاركة بحد أقصى 36 صقراً و3 صقور في الشوط، بحيث يحق للمشارك أن يوكل شخصاً آخر بتدريب الصقور والمشاركة فيها، بشرط ألا يكون مسجلاً ضمن فئة المحترفين أو الملاك أو الدوليين، وتضم أشواطاً تأهيلية ونهائية.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، أن أشواط الدوليين في مسابقة الملواح بالمهرجان ستكون عبارة عن 12 شوطاً نهائياً للملاك الدوليين، و12 شوطاً للمحترفين الدوليين. يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعدُّ الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويتنافس فيه الصقَّارون السعوديون والدوليون على جوائز كبيرة تعكس حجم الاهتمام الذي توليه المملكة في تعزيز الاهتمام بموروث الصقارة محلياً ودولياً.