الرياضة

اليوم.. سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1444 هـ       1 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- غدير الطيار
تحتضن قرية الدرعية الرياضية في 7:30 من مساء اليوم مراسم سحب قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، بإشراف مباشر من الاتحاد السعودي لكرة القدم وبحضور ممثلي الأندية المشاركة، ويشارك في السحب عدد من نجوم الكرة السعودية القدامى.
وستبدأ نسخة هذا الموسم من دور الـ16 مباشرة؛ كونها مقتصرة على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، مثلما تم العمل به في النسختين الماضيتين.

والأندية المشاركة هذا الموسم هي: الفيحاء «حامل اللقب» والهلال «وصيف بطل الكأس» والشباب والنصر والاتحاد وضمك والطائي والفتح و‏التعاون والاتفاق والرائد وأبها والوحدة والخليج والعدالة والباطن.

في حين سيغيب عنها ولأول مرة فريق الأهلي باعتباره أحد أندية دوري يلو للدرجة الأولى. تجدر الإشارة إلى أن بطل الكأس سيحجز مقعداً مباشراً في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023م.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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