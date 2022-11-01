الحكومة اليمنية تتعهد بحماية الملاحة

عدن – البلاد

تعهدت الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية وشركائها في مكافحة الإرهاب، بحماية مصالح الشعب اليمني والملاحة الدولية من أي مغامرات إرهابية حوثية، مؤكدة أن سلوك ميليشيا الحوثي لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني، بل يمثل تحديا لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.

ووجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرقي البلاد، بتكثيف جهودها للتصدي للعمليات التخريبية، وتعزيز العمل الاستخباراتي لمواجهة تحركات الخلايا الإرهابية ومخططات الحوثيين لاستهداف المواقع الحيوية وزعزعة الامن والاستقرار. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن رئيس الحكومة اطلع من محافظ شبوة عوض الوزير، على أوضاع المحافظة، بما في ذلك التنسيق القائم مع تحالف دعم الشرعية، لردع التهديدات الإرهابية الحوثية ضد شركات النفط والمصالح الحيوية في المحافظة. وتبنت ميليشيا الحوثي في 21 اكتوبر الماضي هجمات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم النفطي في شبوة، حيث توجد كبرى منشآت تصدير النفط الخام والغاز اليمني المسال.

وحولت ميليشيا الحوثي الانقلابية أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين جنوب الحديدة، غرب اليمن، إلى ثكنة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفقا لوكالة “2 ديسمبر” الإخبارية اليمنية عن مصادر محلية متطابقة قالت إن الميليشيا المدعومة إيرانياً حوطت مبنى الإنزال السمكي في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، ومنعت اقتراب الصيادين منه، مؤكدة أن الميليشيا اتخذت المبنى مقراً لما تسميها “القوات البحرية” التابعة لها، الأمر الذي حرم نحو 3000 صياد من مصدر عيشهم.

وأدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة استيلاء الميليشيا الحوثية على مركز الإنزال السمكي في منطقة الفازة وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وحرمان صيادين يستخدمون المركز من أرزاقهم. وقال المكتب في بيان إن الميليشيا الحوثية منعت اقتراب الصيادين من المركز، وحوطته بعشرات الأطقم العسكرية واتخذت المبنى ثكنة عسكرية ومقرًا لها، مشيرا إلى أن هذا العمل يهدد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر.

إلى ذلك، توفي طفل متأثرا بإصابته بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي بعد ساعات من مقتل والده بذات الحادثة، أمس في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن. وقال مصدر محلي، إن الطفل “سامي سهيم” (3 سنوات) توفي متأثرا بإصابته التي أصيب بها نتيجة سقوط قذيفة حوثية، على منزلهم في حي المطار القديم غربي مدينة تعز.