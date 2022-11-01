التقى مسؤولي الشركات الأسترالية في مدينة سيدني .. وزير الصناعة: البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة ولدينا كوادر مؤهلة

سيدني ـ واس

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، لقاءً مع مسؤولي الشركات الأسترالية في مدينة سيدني، تحت مظلة (Trademark Group of Companies) وذلك ضمن أعمال جولته الرسمية في دولة أستراليا، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر ، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الجلسة الحوارية، على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعرض أبرز مقومات البنية التحتية التي تمتلكها المملكة والممكنات التي تتمتع بها وفي مقدمتها الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز، والكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية التي تقود تطور القطاع الصناعي والتعديني.

وبين أن المملكة تهدف من خلال الزيارة الرسمية لدولة أستراليا إلى تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع على قطاعي الصناعة والتعدين عبر الاستفادة من الخبرات الأسترالية الكبيرة في القطاع.

من جهته، أوضح المديفر خلال اللقاء، أن المملكة قدمت نظامًا جديدًا للتعدين يضمن عدالة المنافسة والشفافية العالية التي تجعل من المملكة وجهة عالمية للتعدين، بالإضافة إلى عدد من الحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين في المملكة.

وأكد على أن المملكة تمتلك العديد من الثروات المعدنية التي تسهم بشكل كبير في تحول الطاقة ودعم التقنيات الحديثة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

يذكر أن لقاء الشركات الأسترالية يأتي ضمن الزيارة الرسمية للوفد السعودي لدولة أستراليا؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة، تحت مظلة “استثمر في السعودية” حيث تشمل الزيارة التي تضم عددًا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي 4 مدن أسترالية “كانبرا” و”بريزبن” و”برث” و”سيدني”، كما تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.