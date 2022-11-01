الترفيه تعلن عن “أنمي تاون اليابان”.. الأكبر من نوعها في العالم

الرياض- غدير الطيار

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أمس إطلاق مدينة «أنمي تاون اليابان»، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، مؤكدًا أن التجربة التي عاشها الزوار خلال الأيام الماضية في معرض الأنمي السعودي ستمتد من خلال المدينة الجديدة إلى نهاية الموسم، وسترافق الزوار في أنشطة وفعاليات وحفلات تحتضنها أروقة دولة اليابان في بوليفارد وورلد شمال العاصمة الرياض.

وبحسب آل الشيخ فإن مدينة الأنمي الجديدة ستكون الأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث ستحتوي على 4 مناطق تتمثل في: (أنمي فيرس ستريت، ناكميس ستريت، شيبويا، ماتسوري مارين)، كما ستضم مجسمات عملاقة، و5 معالم، و3 مسارح، وأكثر من 350 عرضًا ترفيهيًّا، و11 معرض أنمي.

وتضم منطقة أنمي فيرس ستريت 6 معارض مخصصة للأنمي، و3 متاجر، إضافةً لأكثر من 25 تجربةً ترفيهية تشمل أصنافًا غذائية مرتبطة بعالم الأنمي، فيما تحتوي منطقة ناكميس ستريت على أكثر من 6 تجارب للألعاب الترفيهية، وشارع تسوق شعبي، وميني ماركت، وصالون ياباني.

وتتميز منطقة شيبويا باحتضانها مركز ألعاب أكيهابرا، ومعرض أنمي، وبيت الرعب الياباني، وروبوتات وحفلات كبرى، كما تستقبل منطقة ماتسوري مارين الزوار بحديقة ياتاي، و4 معارض أنمي، ومسرح ياقورا، وبطولات رياضية، وأخيرا مسرح ون بيس.