ارتفاع معدلات حركتي المرور الجوي والمائي خلال 2021م

جدة : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نتائج نشرتي إحصاءات حركتي المرور الجوي والبحري في مطارات وموانئ المملكة العربية السعودية خلال عام 2021م.

وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات حركة المرور الجوي، أن عدد الرحلات الداخلية والدولية (القادمة والمغادرة) ارتفعت في جميع مطارات المملكة خلال عام 2021م بنسبة 43% مقارنةً بعام 2020م، حيث بلغ عدد الرحلات 497 ألف رحلة، تم خلالها نقل 49 مليون راكب بزيادة في عدد الركاب بلغت 30% مقارنةً بعام 2020م، كما أفادت النتائج بارتفاع حصة شركات الطيران السعودية من الركاب؛ حيث بلغت 40 مليون راكب بما يعادل 81,6% من إجمالي عدد الركاب.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات حركة المرور الجوي، فقد ارتفع عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة خلال عام 2021م بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق2020م، فيما سجلت أعداد الرحلات الداخلية القادمة والمغادرة ارتفاعاً بنسبة 53% عن عام 2020م.

وكشفت نتائج النشرة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الجوية الداخلية القادمة والمغادرة في عام 2021م قد سجَّل ارتفاعاً بنسبة 45% مقارنة بعام 2020م، بينما سجَّل عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية القادمة والمغادرة ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق 2020م، كما سجَّلت حركة الشحن الجوي ارتفاعاً بنسبة 53% من عام 2021م مقارنةً بنظيرتها عام 2020م.

وعلى صعيد آخر، كشفت نتائج نشرة إحصاءات حركة المرور البحري في المملكة لعام 2021م، ارتفاع معدل حركة السفن في موانئ المملكة خلال عام 2021 بنسبة 7% مقارنة بنظيره خلال عام 2020م.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد ارتفع عدد ركاب النقل البحري عبر موانئ المملكة بنسبة 33% مقارنة بعام 2020م، وجاء هذا الارتفاع نتيجةً لارتفاع عدد ركاب ميناء جازان وحده بنسبة 71% من إجمالي عدد الركاب عبر جميع الموانئ في المملكة.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات حركة المرور البحري في المملكة لعام 2021م، فقد سجَّل إجمالي حجم البضائع التي تم تفريغها في جميع موانئ المملكة 119.8 مليون طن خلال عام 2021م، وبلغ حجم إجمالي الطاقة الاستيعابية في هذه الموانئ 601 مليون طن، فيما انخفض حجم البضائع التي تم تفريغها في الموانئ التجارية في المملكة خلال عام 2021م بنسبة 18% مقارنة بعام 2020م.

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