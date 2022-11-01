اتحاد السلة: نادي أحد لم يطلب إجراء تحقيق.. و”أبوجلاس” في مهمة وطنية

جدة – البلاد

رد الاتحاد السعودي لكرة السلة على بيان نادي أحد الذي طالب فيه بفتح تحقيق حول أزمة اللاعب الموقوف، ناصر أبوجلاس، الذي امتنع عن المشاركة مع فريقه أمام النصر وسط ظروف غامضة كما جاء في بيان النادي المدني.

وقال اتحاد السلة في بيانه: “إشارة إلى البيان الصادر من مجلس إدارة نادي أحد بالمدينة المنورة بتاريخ 31 /10 / 2022 م بشأن اللاعب / ناصر أبوجلاس، يود الاتحاد السعودي لكرة السلة توضيح الآتي:

– لدى الاتحاد السعودي لكرة السلة قنواته الرسمية لطلب الرد على أي استفسار عن اللوائح والأنظمة المعمول بها والمعتمدة رسمياً، حيث لم يرد للاتحاد طلب رسمي من قبل نادي أحد بشأن طلب إجراء أي تحقيق بهذا الشأن.

– لن يعتمد الاتحاد السعودي لكرة السلة أي عقود وقعت بين الأندية واللاعبين قبل تاريخ 28 /10 / 2022م، وهي موعد الفترة الثانية للتصنيف والتي تستند على لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة بناء على التعميم الصادر من الاتحاد برقم 446 وتاريخ 5 /10 / 2022م.

– وبالإشارة الى ما تضمنه بيان نادي أحد بشأن ما ذكره أحد المعلقين الرياضيين بقناة تلفزيونية، فإن الاتحاد يود أن يوضح أن ذلك يعتبر شأن خاص للقناة التلفزيونية، وليس له علاقة بالاتحاد ولا يعبر عن رأي الاتحاد، حيث يتوجب على النادي في مثل هذه الأمور التواصل مع الجهة ذات الاختصاص المعنية بذلك.



وأوضح اتحاد السلة أنه “اعتمد لائحة أوضاع اللاعبين وتم إصدارها بتاريخ 9/4/ 2022م، على أن يتم تطبيقها خلال فترة التصنيف الثانية بتاريخ 28 /10/ 2022م، وبذلك تم منح الأندية مهلة كافية لإتاحة الفرصة لهم لإنهاء عقود اللاعبين الجديدة”.

ونوه اتحاد السلة إلى “أن اللاعب ناصر أبوجلاس يتواجد حاليا ضمن المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في مهمته الوطنية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة، ويحرص الاتحاد على تهيئة المناخ المناسب لكافة اللاعبين وعدم تشتيت انتباههم والتركيز في مهمتهم حتى تنتهي مشاركتهم الوطنية. عليه فإن الاتحاد حريص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية والاهتمام بمصالحها وشئونها وفق الأنظمة واللوائح الرسمية المعتمدة”.